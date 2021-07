Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schranke abgefahren

Hamm-Rhynern (ots)

Am Montag, 26. Juli, gegen 15 Uhr, wurde die Schranke eines Bahnüberganges auf der Illinger Straße bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug den Schlagbaum einer Schranke an dem Bahnübergang zwischen Süddinker und Illingen ab. Teile der Anlage lagen auf der Straße verteilt. An dem Schlagbaum konnte grüner Lackaufrieb festgestellt werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des unfallflüchtigen Fahrzeugs wird gebeten sich bei der Polizei Hamm zu melden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei oder der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

