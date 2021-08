Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313) BMW prallt gegen VW (19.08.2021)

Stockach, B313 (ots)

Zwei leichtverletze Autofahrer sowie totalbeschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Meßkircher Straße ereignet hat. Ein 35-Jähriger war mit seinem BMW in aufsteigender Richtung auf der Meßkircher Straße unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem VW eines entgegenkommenden 38-Jährigen zusammen. Hierdurch kippte der BMW auf die Seite, schlitterte rund 10 Meter, prallte gegen einen Zaun und kam schließlich auf dem Dach zum Stehen. Der VW wurde durch den Aufprall in eine Hecke gestoßen. Beide Fahrer kamen leichtverletzt ins Krankenhaus. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und an dem VW von circa 15.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

