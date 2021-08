Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Autofahrer ignoriert Loch im Tank

Gottmadingen (ots)

Einer Streife des Zolls ist am Dienstagvormittag zufällig ein Auto mit Anhänger aufgefallen, dass während der Fahrt Treibstoff verlor. Bei eine Verkehrskontrolle des tschechischen Fahrzeugs am Grenzübergang stellten die Beamten der Polizei Gottmadingen dann fest, dass sich während der kurzen Kontrolldauer bereits eine ordentliche Benzinpfütze unter dem Auto bildete. Bei der Ansprache des Fahrers auf das Leck in seinem Tank, entgegnete der 34-Jährige, dass er davon wisse und beim Tanken bewusst nie volltanke, um das Problem zu umgehen. Beim letzten Tanken sei es allerdings etwas "zu viel" geworden, so der Tscheche gegenüber den Beamten. Bei der Beanstandung gab sich der Mann aber einsichtig. Er fuhr mit seinem Wagen daraufhin in eine Werkstatt in Hilzingen. Die Straßenmeisterei beseitigte das ausgelaufene Benzin. Die Rechnung wird dem sorglosen Fahrer noch zugestellt.

