Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A98 Singen, Lkrs. KN) Dacia gerät nach Unfall in Grünstreifen

A98 Singen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag auf der A98 zwischen Krebsbachtalbrücke und dem Kreuz Hegau ist ein 79- Jahre alter Fahrer eines Dacia in den Grünstreifen geraten und dort stehen geblieben, nachdem er mit einem Lastwagen kollidierte. Passiert ist der Unfall, als der Mann von der linken auf die rechte Spur wechselte und den vor ihm fahrenden 40-Tonner nicht bemerkte. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 7000 Euro. Verkehrsbehinderungen gab es durch den Unfall nicht.

