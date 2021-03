Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Werl - Radfahrer schwer verletzt

Am Samstagabend, gg. 20.10 Uhr, war ein 16 Jähriger aus Werl mit einem Fahrrad auf der Straße Auf dem Hönningen unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte der Werler und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde er einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. (AG)

Lippstadt - Einbrecher auf frischer Tat gefasst

In der Nacht von Freitag auf Samstag teilte eine Zeugin der Polizei gegen 03:20 Uhr mit, dass sich eine Person unberechtigt im Innenhof eines Eckgebäudes an der Hospitalstraße aufhalten würde. Bei dem Objekt handelt es sich um ein nicht mehr genutztes, ehemaliges Geschäftshaus an der Einmündung Klosterstraße / Hospitalstraße. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Person hinter den im Hof abgestellten Mülltonnen versteckt. Nachdem die Beamten das Areal umstellt und angedroht hatten, den mitgeführten Diensthund einzusetzen, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Es handelt sich um einen 30-jährigen Kenianer ohne festen Wohnsitz. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er sich zunächst Zutritt zum Innenhof von der Hospitalstraße aus durch Aufhebeln eines Nebeneingangstores verschafft und war dann über eine Balkontür in das Haus gelangt. Dort entwendete er aus dem Obergeschoss eine Tasche mit einigen eher geringwertigen Gegenständen. Seine Flucht konnte durch die aufmerksame Zeugin und die schnell eingetroffene Polizei vereitelt werden. Dem unter Alkoholeinfluss stehenden Täter wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft erfolgte seine Entlassung am frühen Samstagvormittag. (sn)

