POL-SO: Anröchte - 30 Kubikmeter gemahlene Elektrokabel entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Anröchte (ots)

Auf einem unbebauten Grundstück an der Benzstraße in Anröchte entsorgte ein Unbekannter in der Zeit zwischen, Samstag (20. März) und Mittwoch, schätzungsweise 30 Kubikmeter fein gemahlene Elektrokabel entsorgt. Aufgrund der Spuren und der entsorgten Menge geht die Polizei davon aus, dass die Kabel mit einem Lastkraftwagen mit Schubbodenauflieger abgekippt wurden. Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft der Elektrokabel oder den Entsorgungsvorgang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 oder dem Amt für illegale Abfallbeseitigung des Kreises Soest (02921-300) in Verbindung zu setzen. (reh)

