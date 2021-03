Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Roller-Fahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Mit einem Rettungswagen musste am Donnerstag (25. März) ein 35-jähriger Soester leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Soester befuhr zuvor mit seinem Kraftfahrzeugroller, gegen 16 Uhr, die Ulmenstraße. An der Niederbergheimer Straße wollte er nach links in Richtung Innenstadt seine Fahrt fortsetzen. Hierbei übersah er einen auf der Vorfahrtstraße befindlichen 66-jährigen Autofahrer aus Soest. Dieser befuhr die Niederbergheimer Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Ulmenstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch den folgenden Sturz verletze sich der Kraftradfahrer leicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf knapp über 1.000 Euro ein. (reh)

