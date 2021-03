Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen -Fußgänger angefahren

Ense (ots)

Am Donnerstag (25. März), gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Ense den Kreisverkehr an der Werler Straße. Als sie diesen wieder verlassen wollte, übersah sie einen 22-jährigen Fußgänger aus Arnsberg und fuhr diesen leicht an. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 22-Jährige leicht. (reh)

