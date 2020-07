Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall - Kind mit Fahrrad gestürzt Samstag, 04.07.2020, 20:30 Uhr

33014 Bad Driburg (ots)

Am Samstag, gegen 20:30 Uhr, kam es in Neuenheerse, in der Straße Taildor zu einem Verkehrsunfall.

Ein 10-jähriger Junge befuhr mit seinem Mountainbike die Asseburgerstraße in Richtung Taildor. Im Einmündungsbereich wollte der Junge nach rechts abbiegen und die Straße Taildor in Richtung Nethehalle befahren. Im Kurvenbereich geriet er zu weit nach links, stieß gegen einen Gartenzaun und stürzte. Hierbei verletzte sich der 10 Jährige und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden, wo er zunächst verblieb.

