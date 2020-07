Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher dringen in Getränkehandel ein

Warburg (ots)

Ein Getränkehandel an der Industriestraße in Warburg war das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. In der Zeit zwischen Donnerstag, 2. Juli, nach 19 Uhr, bis Freitag, 3. Juli, um 3.10 Uhr, verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Gelände und drangen dann bis in den Kassenbereich des Getränkemarktes vor. Dort durchsuchten sie Schränke nach Diebesgut und entwendeten schließlich Zigaretten mit einem Wert im vierstelligen Euro-Bereich. Ein Auslieferungsfahrer entdeckte gegen 3.10 Uhr die Spuuren des Einbruchs und verständigte die Polizei. Die Täter waren zu dieser Zeit allerdings schon geflüchtet. Die Polizei in Warburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05641/78800. /nig

