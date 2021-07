Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Einbruchserie am Twedter Plack aufgeklärt

Flensburg (ots)

In der Nacht zum 1. Juli brach eine zunächst unbekannte Person in acht Geschäftsräume im unmittelbaren Bereich des Twedter Placks in Flensburg ein. Das Ziel waren zwei Arztpraxen, zwei Friseursalons, ein Imbiss, eine Eisdiele, ein Kosmetikgeschäft und ein Sportstudio. In fünf Fällen wurden geringe Geldbeträge gestohlen.

Die Spur führte die Ermittler zu einem 48-Jährigen Mann aus Flensburg, der in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Einbruchsdelikte in Erscheinung getreten war. Am gestrigen Mittwoch durchsuchte die Kriminalpolizei bei dem Tatverdächtigen und stellte Beweismaterial sicher. Der Mann zeigte sich geständig. Er wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell