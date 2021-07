Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Unfallflucht in der Brinckmannstraße

Husum (ots)

Montagvormittag (05.07.21) kam es gegen 09:45 Uhr in der Brinckmannstraße in Husum zu einem Verkehrsunfall. Ein höherer, schwarzer Wagen flüchtete.

Die Geschädigte wartete in ihrem Mazda in einer Fahrzeugkolonne. Von dem Grundstück einer Arztpraxis fuhr der verursachende schwarze Wagen rückwärts herunter und stieß in die Beifahrerseite des Mazdas. Die Geschädigte fuhr ein Stück weiter, um an die Seite zu fahren. In der Zeit entfernte sich der schwarze Wagen.

Zeugen des Unfalls sowie der Fahrer oder die Fahrerin des flüchtigen Autos werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Husum (Tel.: 04841 - 830 0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell