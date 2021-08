Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Motorsense plötzlich weg

Konstanz-Fürstenberg (ots)

Eine Motorsense, die nur einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt war, fand am Mittwochabend unfreiwillig einen neuen Besitzer. Das als auch Freischneider bezeichnete Motorgerät der Marke "Stihl" war beim "Jugendtreff Berchen" beim Mähen eingesetzt. Ein Mitarbeiter musste den Mähfaden wechseln, weshalb er es nur für einen kurzen Augenblick auf der Skateanlage in der Magdeburger Straße liegen ließ. Beim Zurückkehren war der Freischneider verschwunden. Der Dieb des auffällig langen Arbeitsgeräts mit einem Neuwert von über 500 Euro ist vermutlich in Richtung Wollmatinger Bahnhaltestelle davongegangen. Hinweise zum Diebstahl nimmt der Polizeiposten Wollmatingen unter der Telefonnummer 07531 942993 entgegen.

