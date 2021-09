Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, kam es, gegen 12.30 Uhr, zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten auf der Hullerner Straße, in Höhe des Hotels Seehof. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Herten fuhr auf der Hullerner Straße in Richtung Haltern und kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er selbst verletzte sich leicht. Sein einjähriger Sohn, der in einem Kindersitz auf der Rücksitzbank saß, war augenscheinlich unverletzt. Das Kind wurde jedoch von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Baum. Die geschätzte Schadenssumme liegt bei 15.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

