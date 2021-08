Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW hat 4 defekte Reifen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Beamten des Schwerverkehrkontrolltrupps fiel am Donnerstag Vormittag auf der A6 in Richtung Saarbrücken ein LKW durch extrem laute Klopfgeräusche auf. Das Fahrzeug wurde daraufhin an einem Parkplatz kontrolliert. Hier stellten die Polizisten der zentralen Verkehrsdienste fest, dass vier Reifen der beiden hinteren Achsen am Sattelanhänger einen sogenannten "Bremsplatten" hatten, das heißt das Profil war teilweise komplett weg. An einem der Reifen war bereits auf der Lauffläche das Drahtgewebe zu sehen und außerdem waren an allen Reifen Risse im Profil vorhanden. Der Sattelauflieger mit 8 Tonnen Ladung war daher verkehrsunsicher und die Reifen mussten vor Ort durch eine Fachfirma erneuert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell