Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe dringen in Wohnhaus ein, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Unbekannte Täter entkommen mit Bargeld. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bemerkte die Geschädigte einen Einbruch in ihr Anwesen und informiert die Polizei. Noch während des Gespräches mit der Polizei vernahm sie Geräusche aus dem Keller. Die eingesetzte Streife konnte niemand mehr antreffen. Die Diebe hatte verschiedene Möbelstücke und Behältnisse durchwühlt. Außer Bargeld wurde noch ein Sparschwein mit Inhalt entwendet. Die Polizei konnte verschiedene Spuren an zurückgelassenen Gegenständen sichern. Offensichtlich verließen die Täter fluchtartig das Haus. Vermutlich gelangten die Täter mit einem außerhalb des Anwesens deponierten Ersatzschlüssel ins Haus. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche gegen 02:30 Uhr im Bereich Saarstraße, Schillerstraße, An der Bleiche verdächtige Wahrnehmungen machten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor der Deponie von vermeintlich sicheren Verstecken von Schlüsseln im Außenbereich. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell