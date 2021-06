Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallflucht in Pavenstädt - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagnachmittag (13.06., 14.20 Uhr) ereignete sich auf der Straße Am Stellbrink ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 53-jährige Frau aus Gütersloh mit ihrem Pedelec stürzte und sich leicht verletzte.

Die 53-Jährige befuhr die Straße Am Stellbrink in Richtung Herzebrocker Straße. Kurz vor der Einmündung begegnete der Fahrradfahrerin eine Gruppe mehrerer Radfahrender, die in dem Moment von einer bislang unbekannten Pkw-Fahrerin in Richtung Pavenstädter Weg überholt wurden. Da die Fahrbahnbreite an der Stelle sehr schmal ist, musste die 53-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit der Pkw-Fahrerin zu vermeiden. Hierbei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht.

Die unbekannte Pkw-Fahrerin hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden der gestürzten Radfahrerin. Kurz darauf stieg sie allerdings in ihr Fahrzeug und setzte die Fahrt in Richtung Pavenstädter Weg fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Pkw-Fahrerin konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 30-40 Jahre alt mit braunen, mittellangen Haaren. Bei dem Pkw handelte es sich den Angaben nach um einen dunkelblauen VW Passat.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf die unbekannte Pkw-Fahrerin sowie auf die Gruppe der Radfahrenden geben, die die Straße Am Stellbrink befahren hatten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell