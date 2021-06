Polizei Gütersloh

POL-GT: Poser ohne Fahrerlaubnis mit 5er BMW unterwegs

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bei Verkehrskontrollen ist in der Nacht zu Sonntag (13.06., 01.15 Uhr) ist ein 29-jähriger Mann aus Gütersloh auf dem Marktplatz an der Vennstraße/ Töllerstraße aufgefallen. Der BMW-Fahrer fuhr auf dem Marktplatz herum und versuchte offenbar durch mehrfaches Beschleunigen und lautstarke Bremsmanöver in der Nacht auf sich aufmerksam zu machen. Als der 29-Jährige durch die Polizisten angesprochen wurde, konnte er keine Fahrerlaubnis nachweisen. Seinen Angaben nach sollte sich diese bei der Polizei in Rumänien befinden. Recherchen ergaben, dass der in Gütersloh wohnende Mann bereits im April ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr aufgefallen war. Demnach hat er momentan keine Erlaubnis seinen BMW im öffentlichen Verkehrsraum zu fahren. Dazu gehört auch der Gütersloher Marktplatz.

Ein Strafverfahren gegen den Gütersloher wurde eingeleitet.

