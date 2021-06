Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - silberner BMW gesucht

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Am Donnerstagabend (10.06., 18.14 Uhr) befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück die Bergstraße in Fahrtrichtung Benteler. Zeugen berichteten, dass ihm in dem dortigen Kurvenbereich ein silberner BMW auf der entgegen kam. Der Motorradfahrer musste eigenen Angaben nach unmittelbar im Kurvenbereich ausweichen, da der BMW seine Fahrspur geschnitten hat. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht.

Ersten Angaben nach soll es sich um eine Frau gehandelt haben, welche mit dem BMW im Anschluss weiterfuhr ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. In dem Auto sollen zwei Personen gesessen haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem BMW geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell