POL-PDKL: Einbruch in Realschule

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit vom 09. bis 16.08.2021 drangen unbekannte Täter in der Schulstraße in das Gebäude der Albert-Schweitzer-Realschule Plus ein. Im rückwärtigen Bereich des Schulgebäudes wurde eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen oder eingeschlagen. Die beschädigte Fensterscheibe wurde am Montagnachmittag festgestellt. Am Fensterrahmen befanden sich zudem mehrere Hebelspuren. Bislang steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. An dem Fenster ist ein Sachschaden von rund dreihundert Euro entstanden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

