POL-PDKL: Einbruch in Gaststätte

Meisenheim (ots)

Unbekannte Diebe entwenden Bargeld aus Wechselgeldkasse. In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten die Täter durch ein Fenster in die Gasträume. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie verschiedene Schubladen und Schränke. Täterhinweise liegen keine vor. |pilek

