Polizei Gütersloh

POL-GT: 57-Jähriger verweigert Mund-Nase Schutz - Widerstand, Beleidigung

GüterslohGütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Samstagvormittag (07.11., 11.50 Uhr) machten Zeugen eine Polizistin auf einen Mann ohne Mund-Nase Schutz auf dem Wochenmarkt in Harsewinkel aufmerksam. Im Bereich des Marktes besteht derzeit die Pflicht einen Mund-Nase Schutz zu tragen. Die uniformierte Polizeibeamtin sprach den Mann an. Der 57-Jähirge zeigte sich sofort unkooperativ und schimpfte lauthals über die Regelungen.

Der 57-Jährige weigerte sich Angaben zu seiner Person zu machen. Stattdessen versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, indem er wegging. Als er daraufhin durch die Polizeibeamtin festgehalten wurde, schlug er um sich. Um seine Flucht zu verhindern drückte die Beamtin den aggressiven Mann zurück auf die Bank, auf welcher er zuvor gesessen hat. Unterdessen war ein zivil gekleideter Polizeibeamter hinzugekommen. Fortwährend wurden die Beamten durch den Mann beleidigt. Er schlug weiterhin um. Als ihm Handfesseln angelegt wurden, versuchte er mit diesen in Richtung der Beamten zu schlagen. Die Polizeibeamtin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zwischenzeitlich hinzugerufene Polizeibeamte wurden durch hilfsbereite Marktbesucher zu der Kollegin und dem Kollegen gelotst.

Zur Feststellung seiner Personalien wurde der 57-Jährige letztendlich zur Polizeiwache nach Gütersloh gefahren. Er weigerte sich während des kompletten Polizeieinsatzes eine Maske zu tragen, war äußerst aggressiv und provokativ. Gegen Nachmittag wurde der Mann aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes eingeleitet. Zudem wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskentragepflicht eingeleitet.

