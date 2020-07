Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: 43-Jähriger nach Supermarkteinbruch festgenommen - Mittäter flüchtig

Bonn (ots)

In der Nacht zu Samstag (11.07.2020) drangen mehrere Männer gewaltsam in einen Supermarkt am Metternicher Weg in Heimerzheim ein. Ein 43-Jähriger konnte vorläufig festgenommen werden.

Zur Tatzeit gegen 03:55 Uhr war die Polizei von einem Zulieferer über verdächtige Feststellungen an dem Marktgebäude informiert worden. Ein Streifenteam der Polizeiwache Rheinbach eilte zum Tatort und konnte mehrere Männer feststellen, die gerade einen Kleintransporter mit mutmaßlichem Diebesgut beluden. Bei Erblicken der Beamten ergriffen die Unbekannten sofort zu Fuß die Flucht vom Tatort. Die Polizisten nahmen die Verfolgung der Männer auf, die in unterschiedliche Richtungen davonrannten. Dabei gelang es den Beamten, einen 43-Jährigen zu stellen. Der Mann setzte sich hierbei heftig zur Wehr. Er wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen gegen ihn übernahm.

Den übrigen Tatverdächtigen gelang die Flucht. Eine intensive Absuche des Nahbereichs, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte nicht zu ihrer Feststellung. Möglicherweise nutzen die Unbekannten ein weiteres, im Umfeld abgestelltes Fahrzeug zur Flucht.

Am Tatort selbst konnte der Kleintransporter der mutmaßlichen Einbrecher mit Diebesgut und Einbruchwerkzeugen sichergestellt werden. Wie sich herausstellte, waren die Tatverdächtigen über das Dach in den Markt eingedrungen. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung am Tatort.

Nach der Durchsuchung seiner Wohnung und weiteren Ermittlungen wurde der 43-Jährige am Samstagmorgen nach Rücksprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen, da keine Haftgründe für ihn vorlagen. Gegen ihn und die unbekannten Mittäter wird nun weiter ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell