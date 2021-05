Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Einbeck (ots)

Einbeck (fi.)

Am Mittwoch den 19.05.2021 um 14:10 Uhr kam es auf der Kreuzung Rabbethgestraße/ Teichenweg in Einbeck zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine Einbeckerin mit ihrem PKW die Rabbethgestraße in Richtung Hubeweg. An der Kreuzung Teichenweg übersah diese eine bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

