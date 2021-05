Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Einbruchversuch in Jagdhütte

Uslar (ots)

Wahmbeck (st)

18.05.21, 19.15 Uhr - 21.05.21, 21.20 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter versucht sich erneut gewaltsam Zugang zur Jagdhütte am Seefeld in Wahmbeck zu verschaffen. Es entsteht Schaden in Höhe von ca. 100,00 Euro. Letztmalig wurde Anfang Mai versucht einen Geräteschuppen der Jagdhütte aufzubrechen. Die Polizei Uslar und die Polizei Bodenfelde erbitten Hinweise unter den Telefonnummern 05571-926000 oder 05572-948520 (Polizeistation Bodenfelde).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell