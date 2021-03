Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Papiermülltonne brennt

Vreden (ots)

Vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Zeugen und Polizeibeamte die Flammen in Vreden bereits gelöscht. Eine Papiermülltonne war am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr in Brand geraten und die Flammen waren bereits auf die Traufenverschalung eines Wohnhauses an der Schlupstraße übergegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell