Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Öl in Pfanne gerät in Brand

Gronau (ots)

Der Versuch, brennendes Öl mit Wasser zu löschen, ist in der Nacht zum Freitag in Gronau gescheitert. Eine 27-Jährige hatte Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Es geriet in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Bei dem Geschehen an der Sonnenstraße entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell