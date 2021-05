Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (fi.)

Am Montag, den 17.05.2021 ist im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 09:45 Uhr im Bürgermeisterwall auf dem Parkplatz einer Arztpraxis ein bislang unbekannter PKW gegen einen geparkten SEAT LEON in grau gefahren. An diesem entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Einbeck zu melden.

