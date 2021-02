Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - 21-Jähriger nach Einbruch in Apotheke dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwochnachmittag ein 21-jähriger Marokkaner dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Dem Beschuldigten, der ohne festen Wohnsitz ist, wird Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll am Mittwoch kurz nach 01:00 Uhr die Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Marienstraße mit einem Feuerlöscher eingeschlagen und sich anschließend in den Verkaufsraum begeben haben. Dort soll er drei Kassen geöffnet und das darin befindliche Bargeld entnommen haben. Vor einer von einem Zeugen verständigten Polizeistreife versteckte sich der Mann zunächst im Verkaufsraum, konnte aber durch einen Polizeidiensthund aufgespürt und von den Beamten sodann widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dieter Werner, Pressestelle

