POL-KA: (KA) Karlsruhe: 15-Jähriger wurde durch Unbekannte schwer verletzt

Zwei bislang Unbekannte schlugen am Dienstag, gegen 17 Uhr, einen Jungen, so dass dieser schwer verletzt wurde. Das Opfer ging mit Freunden auf dem Kronenplatz in Karlsruhe. Hierbei wurden sie von einer Personengruppe vermeintlich provoziert und es eskalierte zu einem Streit. Zwei Täter aus der Gruppe schlugen anschließend mehrfach auf das Opfer ein. Der 15-Jährige verletzte sich durch die Schläge schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen verlief negativ. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Marktplatz unter Telefon 0721/666-3311.

