Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Komplettentwendung eines PKW - 30.000 Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (fi.)

In der Nacht von Sonntag dem 16.05. auf Montag den 17.05.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Barumstraße in Einbeck ein BMW X5 M50D in schwarz entwendet. Hierbei ist ein Gesamtschaden von 30.000 Euro entstanden. Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck oder Northeim zu melden.

