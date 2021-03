Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Gartenlaube eingebrochen

53909 Zülpich (ots)

Sonntagmorgen (4 Uhr) bemerkte ein 39-Jähriger aus Zülpich den Einbruch in seine Gartenlaube an der Euskirchener Straße. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht das Grundstück betreten und aus dem Gartenhaus ein Kleinkraftrad sowie ein Fahrrad entwendet.

