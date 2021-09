Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210913.4 Busenwurth: Alkoholisiert mit dem Mofa im Graben

Busenwurth (ots)

Nachdem ein Dithmarscher mit seinem Mofa in der Nacht zum Samstag eine Feier verlassen hat, fand ein Bekannter den Betroffenen etwas später in Busenwurth verletzt im Straßengraben. Vermutlich war der Mann mit seinem Zweirad verunglückt.

Kurz nach 04.00 Uhr fuhr eine Streife in die Alte Landstraße, weil ein Zeuge dort einen verletzten Mann im Graben aufgefunden hatte. Der Verletzte sollte zuvor nach dem Konsum von Alkohol ein Fest mit seinem Zweirad verlassen haben. Ob der Dithmarscher tatsächlich fahrend in den Graben geraten war, ließ sich abschließend auch im Gespräch mit ihm nicht klären. Aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ordneten die Beamten jedoch die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt im Klinikum durchführte. Hierhin brachte ein Rettungswagen den Alkoholisierten zwecks der medizinischen Versorgung.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell