Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 27.10.2021, ereignete sich auf dem Parkplatz am Rathausplatz im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 18.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, bei den ein geparkter silberner Pkw VW an der Heckschürze durch einen unbekannten Verursacher beschädigt wurde, an der blaue Farbanhaftungen vorgefunden wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

