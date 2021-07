Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 14-Jähriger von Pkw-Fahrer in Ganderkesee bedroht +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 1. Juli 2021, wurde ein Jugendlicher gegen 7:20 Uhr auf der Oldenburger Straße in Ganderkesee bedroht.

Der 14-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr zunächst mit einem Fahrrad den Radweg der Almsloher Straße in Richtung Ganderkesee. Beim Passieren der dortigen Anschlussstelle der A28 kommt es beinah zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Smart, welcher die A28 verließ und im letzten Moment stark abbremste.

Nachdem der 14-Jährige den bislang unbekannten Pkw-Fahrer beleidigte, fuhr dieser hinter dem Fahrradfahrer hinterher. Auf der Oldenburger Straße, Höhe der Einmündung Fritz-Reuter-Straße, fuhr der Smart-Fahrer über die rote Ampel, drehte, stellte seinen Pkw auf dem Grünstreifen ab und ging auf den 14-Jährigen zu.

Er packte den Jungen an der Jacke, schubste ihn in den Graben und bedrohte ihn. Daraufhin fuhr er mit dem schwarzen Smart, welcher das Kennzeichenkürzel OL und eine weiße Werbeaufschrift an der Fahrzeugseite aufweist, davon.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell