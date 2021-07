Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zaun in Berne beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 28. Juni 2021, 20 Uhr, bis Dienstag, 29. Juni 2021, 19 Uhr, wurde ein Stahldrahtzaun an einem Privatweg nahe des neuen Kreisverkehrs in Berne an den Bundesstraßen 74 / 212 durch bislang unbekannte Täter zerschnitten.

Weiterhin wurde das dort befindliche Gatter mit einer fremden Kette verschlossen.

Die Schadenshöhe liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

