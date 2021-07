Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 30. Juni 2021, kam es gegen 19:55 Uhr auf der A 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, in der Ausfahrt der Anschlussstelle Groß Ippener, zu einem Verkehrsunfall.

Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Harpstedt geriet am Ende der Ausfahrt im dortigen Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden Sattelzuges, der von einem 25-jährigen Kraftfahrer aus Schleswig-Holstein gelenkt wurde.

Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Pkw der jungen Frau war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Gegen die 26-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

