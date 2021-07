Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 25. Juni 2021, wurde eine Person bei einer Körperverletzung vor einem Schuhgeschäft auf dem Parkplatz hinter dem Jute-Center in der Weberstraße in Delmenhorst leicht verletzt.

Zwei männliche Täter verfolgten den 50-jährigen Mann aus Delmenhorst gegen 13:30 Uhr nach einem unbedeutenden Verkehrsereignis auf dem Parkplatz. Anschließend schlugen sie ihm in das Gesicht. Der 50-Jährige flüchtete sich daraufhin in ein angrenzendes Schuhgeschäft.

Rettungskräfte brachten den Mann in der Folge mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach möglichen Zeugen. Insbesondere wird ein schätzungsweise 45-jähriger Mann gesucht, der sich zu dem Tatzeitpunkt vermutlich mit seiner Tochter in dem Schuhgeschäft aufgehalten hat.

Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, zu melden.

