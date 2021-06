Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Direkt von Mallorca auf die Polizeidienststelle Köln/Bonn

Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn vollstreckt Haftbefehl bei der Einreise aus Mallorca. (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstagabend (04. Juni 2021) endete die Reise eines 34-Jährigen von Mallorca nicht wie geplant am Flughafen Köln/Bonn, sondern in den Armen der Polizei. Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft mit einem Flug aus Mallorca gegen 23:55 Uhr.

Dabei stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Köln den Mann am 05. Juli 2018 wegen Körperverletzung zu 90 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt hatte.

Gegen eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1350,00 Euro, konnte der 34-Jährige die Haft abwenden.

Anschließend konnte der Mann Einreisen und die Dienststelle verlassen.

