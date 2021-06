Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt lang gesuchten Straftäter fest

Aachen und Herzogenrath (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag am Hauptbahnhof Aachen einen 43-jährigen Marokkaner festgenommen. Er wurde seit langem vom Ausländeramt und von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchte den Betreffenden bereits seit 2017 wegen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Auch das Ausländeramt in Frankfurt hatte ihn wegen einer bevorstehenden Abschiebung zum gleichen Zeitpunkt zur Festnahme ausgeschrieben gehabt. Der 43-Jährige entzog sich jedoch der Maßnahme und war zuvor untergetaucht.

Jetzt muss er wegen der ausländerrechtlichen Verstöße einen 59-tägige Freiheitsstrafe absitzen. Er wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von hier wird er später in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden.

In einem weiteren Fall haben die Beamten am Sonntagabend in Herzogenrath einen 35-jährigen Ungarn festgenommen. Gegen ihn bestand ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er musste eine Geldstrafe in Höhe von über 700,- Euro zahlen, ersatzweise drohte ihm eine 23-tägige Freiheitsstrafe. Da er die Geldstrafe aufbringen konnte, blieb ihm die Haftstrafe erspart. Er konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell