Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sachbeschädigung am Bahnhof Werl- Bundespolizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Am frühen Samstagmorgen (05.Juni) in der Zeit von 00:00 - 06:30 Uhr wurde die Scheibe eines Wartehäuschens am Bahnhof Werl durch einen oder mehrere unbekannte Täter zerstört.

Die Glasscheibe mit den Maßen von ca. 2,30 x 3,00 Meter wurde offensichtlich von außen eingeschlagen und zersplitterte zur Hälfte auf dem Bahnsteig. Die Höhe der Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat und/ oder zu dem oder den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell