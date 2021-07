Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 30. Juni 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Hatter Straße in Großenkneten schwer verletzt.

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten mit seinem Audi die Hatter Straße in Richtung Huntlosen.

Aus bisher unbekannter Ursache kam der Pkw-Fahrer im Bereich einer dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen sowie zwei Ziersträucher und prallte gegen einen Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Sachschäden belaufen sich auf eine Höhe von etwa 4.000 Euro.

