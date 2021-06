Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw und einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 29. Juni 2021, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der A 28 in Fahrtrichtung Bremen in der Ausfahrt der Anschlussstelle Adelheide zu einem Verkehrsunfall.

Ein 55-jähriger, niederländischer Pkw-Fahrer fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf, der von einem 35-jährigen Fahrer aus Delmenhorst gelenkt und verkehrsbedingt abgebremst wurde. Der Audi des Delmenhorsters wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm befindlichen Pkw geschoben, der von einem 40-jährigen Mann aus Oldenburg gefahren wurde.

Der Delmenhorster wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Pkw des Niederländers und Delmenhorsters waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.

