Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven: Brand in Dachwohnung

Steinfurt (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Alten Münsterstraße hat es am frühen Freitagmorgen (11.09.2020) gegen 4.20 Uhr einen größeren Brand gegeben. Beim Eintreffen von Rettungskräften und Polizei traten Flammen und Rauch aus dem Dachfenster einer Wohnung im zweiten Stock. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu der brennenden Dachgeschosswohnung. Dort stellte sie fest, dass der Brand sich in der Küche rund um eine Steckdose unter dem Fenster ausgebreitet hatte. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Brandursache in einem technischen Defekt. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Verletzt wurde niemand, vier Bewohner einschließlich der Geschädigten konnten sich frühzeitig in Sicherheit bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell