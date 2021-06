Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Butjadingen/Burhave

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, dem 29. Juni 2021, ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Butjadinger Straße / Strandallee. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst befuhr mit seinem PKW die Butjadinger Straße in Fahrtrichtung Nordenham. An der Kreuzung wollte er nach links in die Strandallee abbiegen, übersah hierbei aber eine 57-jährige Fußgängerin aus Burhave. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin verletzt wurde. Nach ambulanter Behandlung konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen. Die Höhe der Sachschäden wird auf 500 Euro geschätzt.

