POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Ganderkesee +++ Unfallverursacher war unter Betäubungsmittel und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag, 29. Juni 2021, befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 13:25 Uhr mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Ganderkesee. Während der Fahrt platzte an seinem Smart ein Reifen. Infolge dessen kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam auf der Berme zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einer Überprüfung des 32-Jährigen wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde festgestellt, dass der 32-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dem Ganderkeseeer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Höhe der Sachschäden sind nicht bekannt.

