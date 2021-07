Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 1. Juli 2021, geriet gegen 1:25 Uhr eine freistehende, etwa 20x10 Meter große Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Hamelstraße in Ovelgönne in Brand.

Die offene Scheune, in der sich zum Brandzeitpunkt unter anderem landwirtschaftliche Fahrzeuge und ein Heulager befunden haben, brannte nahezu vollständig nieder.

Die rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oldenbrok, Rüdershausen, Salzendeich und Großenmeer konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude sowie die mit Rindern besetzten Stallungen auf dem Hof verhindern.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 160.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell