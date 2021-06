Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrrad am Bahnhof in Nordenham aufgefunden +++ Eigentümer*in gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag, 9. Mai 2021, auf Montag 10. Mai 2021, wurde vermutlich ein Damenfahrrad am Bahnhof in Nordenham entwendet.

Das silberne/blaue Damenfahrrad der Marke Pegasus stellten Beamte der Bundespolizei bei einer Personenkontrolle fest. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin des Rades.

Ein Bild des Fahrrades befindet sich im Anhang.

Eigentumsberechtigte Personen oder solche, die Hinweise auf diese geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden. Um ein Eigentum begründen zu können, wird ein Nachweis benötigt.

