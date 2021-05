Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwarzer Nissan Pick-up nach Unfallflucht gesucht

Kirchhundem (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntag sucht die Polizei nach einem schwarzen Nissan Pick-up mit Olper Kennzeichen. Ein 17-jähriger Rollerfahrer mit Beifahrerin befuhr zunächst gegen 14.45 Uhr die Bergstraße von Heinsberg in Richtung Oberhundem. Auf dem schmalen Waldweg kam ihnen im Verlauf einer leichten Kurve der Pick-up entgegen. Der Zweiradfahrer musste nach seinen Angaben nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam er in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin verletzten sich leicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Heinsberg. Ein Zeuge mit einem silbernen PKW hielt an und kümmerte sich zunächst um die Leichtverletzten. Nach seinen Angaben gegenüber den Geschädigten habe er den Pick-up ebenfalls wahrgenommen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Unfallaufnahme erfolgte gegen 18 Uhr an der Wohnanschrift des Rollerfahrers.

Der Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, weitere Hinweise auf den flüchtigen PKW bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

