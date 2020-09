POL-CE: Zwei Gewaltdelikte im Celler Stadtgebiet

Polizeiinspektion Celle

Am Montagabend kam es offenbar zu einem Tötungsdelikt im Celler Ortsteil Hehlentor. Gegen 20:10 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, nachdem es in der Harburger Straße angeblich zu einem Überfall mit Messer gekommen sein soll. Beamte fuhren den Ort an und fanden dort den schwer verletzten 54 Jahre alten Wohnungsinhaber. Rettungskräfte und ein Notarzt versuchten den Mann zu retten, leider vergeblich, denn der Mann verstarb kurze Zeit später an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Noch am Tatort wurde ein 51 Jahre alter Verdächtiger vorläufig festgenommen.

Gegen 21:00 Uhr dann ging eine weitere Meldung eines Gewaltdeliktes ein. Demnach sei es im Celler Stadtteil Neuenhäusen zu einer weiteren Gewalttat gekommen. Das 59 Jahre alte Opfer befand sich zur Zeit der Meldung bereits im Krankenhaus. Nach seinen Angaben sei er durch einen entgegenkommenden Radfahrer mit einem Messer verletzt worden. Der Radfahrer sei anschließend geflüchtet. Weil zu diesem Zeitpunkt eine Gefährdungslage für unbeteiligte Dritte nicht auszuschließen war, wurden über die sozialen Medien entsprechende Warnhinweise abgesetzt. Die Warnhinweise konnten kurz vor Mitternacht wieder zurückgenommen werden, weil im Kontext der Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen ein 21-Jähriger festgenommen werden konnte. Die Polizei geht nicht von einer Gefährdungslage für die Bevölkerung aus.

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand intensivster Ermittlungen.

